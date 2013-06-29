В Навои прошло мероприятие на тему "Молодые таланты - будущее нашего края"

НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 29 июня. /УЗИНФОРМ/. 27 июня в областном информационно-библиотечном центре имени А. Кодирий города Навои прошло мероприятие на тему "Молодые журналисты - будущее нашего края", посвященное профессиональному празднику - Дню печати и средств массовой информации.

На мероприятие были приглашены именитые и только начинающие свою творческую деятельность молодые представители печати и средств массовой информации районов и городов области.

От имени всех библиотечных работников и читателей прессы с профессиональным праздником журналистов поздравили директор областного информационно-библиотечного центра Рамазон Ражабов и руководитель информационно-ресурсного центра Навоийского профессионального колледжа культуры и искусства Турабой Ужаров.

Выступивший на встрече корреспондент областной газеты "Дустлик байроги", заслуженный журналист Узбекистана Исроил Холбоев рассказал о нелегкой, но почетной профессии журналиста и поблагодарил присутствующих за теплые слова поздравления.

С отрывками из своих произведений о родном крае, его тружениках, о молодежи перед участниками встречи выступили молодые таланты, начинающие журналисты Ситора Элибоева и Гулмира Каримова.

Большое впечатление на участников мероприятия произвела организованная сектором краеведения областной библиотеки выставка на тему "Счастье воспевать Родину". Встреча завершилась ответами журналистов на заданные участниками встречи вопросы.

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