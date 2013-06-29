В Навои прошел семинар для работников предприятий автомобильных перевозок пассажиров

НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 29 июня. /УЗИНФОРМ/. 27 июня по инициативе постоянной комиссии Навоийского городского Кенгаша народных депутатов по вопросам промышленности, транспорта, строительства, коммунального хозяйства и оказания услуг населению был организован семинар для работников предприятий автомобильных перевозок пассажиров.

На семинаре о предотвращении случаев нарушения правил дорожного движения транспортом по перевозке пассажиров и упорядочении работы немаршрутных такси выступили исполняющий обязанности начальника городского отдела внутренних дел Ю.Эшмуродов, руководитель государственного департамента по перевозке грузов и пассажиров Р.Хамрокулов и начальник безопасности дорожного движения управления внутренних дел В.Ашуров.

В ходе обсуждений выступившие Ф.Эрназаров, Ф.Нуруллаев и У.Жураев особо отметили вопросы культуры водительского поведения и санитарно-гигиенической чистоты автотранспорта.

Участникам семинара был предложен видеоролик о нарушениях правил дорожного движения водителями такси. Семинар завершился ответами специалистов на заданные вопросы.

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