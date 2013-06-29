Главная газета Вабкента отметила свой юбилей

БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 29 июня. /УЗИНФОРМ/. Журналисты районной газеты "Вобкент Хаёти" ("Жизнь Вабкента") Бухарской области Узбекистана в День работников печати и СМИ отметили свой 80-летний юбилей. По случаю знаменательной даты вышел праздничный выпуск газеты, в которой были опубликованы статьи о выдающихся журналистах, работавших в издании.

Событие также отметили праздничным мероприятием. На него были приглашены представители областных СМИ, бухарского областного отделения Творческого союза журналистов Узбекистана, областного и районного хокимиятов, а также ветераны журналистики.

Местные органы власти подарили сотрудникам газеты ценные подарки и "За вклад в развитие журналистики в Вабкентском районе" вручили почетные грамоты.

Отметим, что газета выходит 1 раз в неделю по пятницам тиражом порядка 2000 экземпляров. Учредителем газеты является хокимият Вабкентского района.

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