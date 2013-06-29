Выпускников Бухарского медицинского института обеспечили работой

БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 29 июня. /УЗИНФОРМ/. 100 процентов выпускников Бухарского Государственного медицинского института обеспечены работой, заявили вчера на церемонии вручения дипломов представители администрации вуза.

Как было отмечено, с 1 июля все выпускники начнут работать врачами общей практики в областных и районных поликлиниках, сельских врачебных пунктах, отделениях скорой помощи.

Однако, не всех студентов устроили предложенные институтом вакансии, в частности, в сельской местности. Поэтому они были вынуждены искать приемлемые для себя места работы самостоятельно. Помимо этого многие собираются продолжить учебу в магистратуре.

Отметим, что в этом году институт окончили 319 выпускников, 32 из них с красным дипломом. В этот день они принесли присягу и дали клятву Гиппократа не навредить, соблюдать толерантное отношение к больным, сохранять врачебную тайну, лечить и охранять здоровье людей.

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