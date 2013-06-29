"Семья бесценна, ее традиции благородны"

ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 29 июня. /УЗИНФОРМ/. На эту тему 28 июня в экономическом колледже Дангаринского района состоялось мероприятие, организованное по инициативе районного Комитета женщин.

Цель мероприятия заключалась в информировании населения о высокой духовности и национальных ценностях, а также создании в семьях атмосферы взаимопонимания и взаимоуважения.

В нем приняли участие представители первичных партийных организаций, женского комитета, духовно-просветительского центра района, медицинского учреждения, сотрудники районного ЗАГСа и других заинтересованных организаций.

Выступившие отметили, что комиссия по примирению в махаллях должны хорошо организовать работу. Молодые семьи нуждаются в моральной и материальной поддержке со стороны окружающих.

Отмечено, что в семьях должна быть создана атмосфера взаимопонимания и взаимоуважения, в чем велика помощь аксакалов махаллей и их советников. Также подчеркнута роль Комитета женщин в повышении правовой культуры молодых семей.

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