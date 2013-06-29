В Кувасае обсудили вопросы повышения медицинской культуры

В Кувасае обсудили вопросы повышения медицинской культуры29.06.2013 15:05
ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 29 июня. /УЗИНФОРМ/. 28 июня в городе Кувасае состоялось мероприятие на тему "Повышение медицинской культуры среди молодежи".
Организатором мероприятия выступил городской благотворительный фонд "Махалля". Его цель заключалась в информировании населения о медицинских осмотрах, формировании в семьях медицинской культуры.
В мероприятии участвовали представители Комитета женщин, фонда "Махалля", репродуктивного центра города, активисты сходов граждан.
Докладчики отметили, что при необходимости молодым семьям следует обращаться за квалифицированной медицинской помощью в медицинские учреждения, а не к местным лекарям.
Отмечено, что родители регулярно должны проводить медицинский осмотр детей, а также следует организовать в каждой махалле спортивные кружки и привлекать туда молодое поколение.
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