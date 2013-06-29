Глава МИД Узбекистана принял нового посла Южной Кореи

ТАШКЕНТ, 29 июня. /УЗИНФОРМ/. В Узбекистан прибыл вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Корея Ли Ук Хён. 28 июня он встретился с министром иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазизом Камиловым, которому Посол вручил копию верительных грамот.

Как отмечалось в ходе беседы, двусторонние отношения Узбекистана и Южной Кореи в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других сферах носят динамичный характер.

Стороны рассмотрели ход реализации договоренностей, достигнутых в рамках государственного визита Президента Ислама Каримова в Сеул в сентябре 2012 года. По итогам поездки, напомним, был подписан пакет контрактов на сумму свыше $5 млрд., из которых более $3 млрд. – прямые южнокорейские инвестиции. Республика Корея является одним из крупнейших торговых партнеров Узбекистана. Товарооборот двух стран в 2012 году значительно вырос и достиг $2,139 млрд.

Дипломаты подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем укреплении многогранного сотрудничества, а также обсудили график предстоящих узбекско-южнокорейских контактов на различных уровнях, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства Узбекистана.

Добавим, на новой дипломатической должности Ли Ук Хён сменил Чон Дэ Вана, который возглавлял посольство Республики Корея в Узбекистане с 2010 года.

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