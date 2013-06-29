В Намангане принимаются меры по полному охвату выпускников школ учебой в колледжах и лицеях

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 29 июня. /УЗИНФОРМ/. По итогам обсуждения на состоявшейся в среду, 26 июня, сессии Наманганского областного Совета народных депутатов было принято решение "О программе создания рабочих мест и обеспечения занятости населения на 2013 год, полном охвате выпускников 9-х классов общеобразовательных школ следующим этапом обучения в 2013 – 2014 годах, обеспечении занятости выпускников колледжей и перспективных задачах". Его подписал председатель облсовета, хоким Баходир Юсупов.

Как сообщает пресс-служба областного хокимията, документ принят в целях выполнения программы создания рабочих мест и обеспечения занятости населения в 2013 году, стопроцентного охвата выпускников 9-х классов общеобразовательных школ следующим этапом обучения в 2013-2014 учебном году, а также устранения недостатков, допущенных при обеспечении занятости выпускников колледжей, определения задач на перспективу.

В частности, хокиму Янгикурганского района Т. Рапикову поручено принять меры к устранению отставания и имеющихся недостатков, допущенных при выполнении параметров программы в мае, и обеспечить ежемесячное выполнение программы по созданию новых рабочих мест. А хокимиятам города Намангана и районов предложено обеспечить полное выполнение прогнозных параметров программы создания новых рабочих мест в 2013 году по сферам и отраслям, при этом принять необходимые меры по полному и качественному исполнению программы создания новых рабочих мест, ежемесячно обсуждая выполняемые показатели, организовать систематическую работу отдельно по каждому объекту данной программы.

Председателям постоянных комиссий областного совета, районных и городского советов вести на местах постоянный анализ проводимой работы по созданию новых рабочих мест и по итогам каждого квартала представлять в областной совет предложения по выявленным проблемам и их устранению.

В свою очередь, хокиму города Намангана, начальникам управлений среднеспециального профессионального и народного образования в целях обеспечения полного охвата выпускников 9-х классов следующим этапом обучения в течение 10 дней необходимо принять меры по созданию дополнительных возможностей для индустриального колледжа и колледжа строительства и дизайна за счет передачи во временное пользование пустующих классных помещений близлежащих общеобразовательных школ.

Хокимам города Намангана, Уйчинского и Наманганского районов, начальникам управлений среднеспециального профессионального и народного образования до 1 сентября поручено принять меры для повышения действующих образовательных мощностей, оснащению создаваемых учебных помещений в образовательных учреждениях, исходя при этом из внутренних возможностей колледжей легкой промышленности и торгово-бытового обслуживания города Намангана, колледжей экономики и сервиса в кишлаке Ирвадан Наманганского и Уйчинского районов.

Руководителям местных органов госвласти также необходимо взять под строгий контроль практическое выполнение письменных гарантий по их трудоустройству, выданных хокимами города или районов в целях полного и качественного обеспечения занятости выпускников колледжей.

Контроль за выполнением данного решения областного Совета народных депутатов возложен на заместителя хокима области Х. Жалолова и председателей постоянных комиссий областного Совета народных депутатов.

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