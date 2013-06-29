В Канимехе прошел семинар по изучению произведения Президента страны

НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 29 июня. /УЗИНФОРМ/. 28 июня в Канимехском профессиональном колледже сельского хозяйства завершился учебный семинар, инициированный районным отделом идейного просвещения и кафедрой социально-гуманитарных наук учебного заведения.

В течение недели учащиеся средних специальных учебных заведений изучали смысл и содержание произведения Президента Узбекистана Ислама Каримова "Высокая духовность – непобедимая сила", глубже рассматривали понятия национальных ценностей, вопросы влияния устного народного творчества на воспитание молодежи, защиты юношей и девушек от так называемой "массовой культуры".

Особое внимание молодежи на семинаре было направлено на такие понятия, как Любовь к Родине, испытанные веками традиции народа, на позитивные изменения и реформы, происшедшие в Узбекистане в годы независимости.

В рамках семинара в заключительный день была проведена читательская "Конференция молодых книголюбов", направленная на пропаганду национальных идей и ценностей.

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