В целях развития предпринимательской деятельности

САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 29 июня. /УЗИНФОРМ/. 28 июня в общеобразовательной школе № 5 Жамбайского района состоялось мероприятие на тему "Эффективная организация семейного предпринимательства", нацеленное на освещение роли семейного бизнеса в развитии общества.

В нем приняли участие преподавательский состав школы, активисты местных Кенгашей политических партий, представители сходов граждан, депутаты районного Кенгаша народных депутатов, местные предприниматели и другие.

В процессе мероприятия его участники говорили о вопросах роли и места политических партий, общественных организаций в пропаганде и разъяснении среди населения аспектов развития малого бизнеса и частного предпринимательства.

Также отмечена роль молодежных движений в построении современного демократического общества, привлечении молодежи к занятию семейным бизнесом.

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