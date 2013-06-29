В Узбекистанском районе разъяснили необходимость пропаганды проводимой государственной политики

ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 29 июня. /УЗИНФОРМ/. 29 июня в сельском сходе граждан "Афкор" Узбекистанского района Ферганской области состоялось мероприятие под названием "Мы - дети великой страны".

Организатором мероприятия выступило районное отделение общественного фонда "Махалля". В мероприятии участвовали представители ОДМ "Камолот", фонда "Махалля", активисты политических партий.

Докладчики отметили, что социально-экономическая политика государства и правительства в 2013 году также остается приоритетной. Они призывали активистов района и дальше продолжать разъяснительную работу по пропаганде среди населения политики государства.

В процессе мероприятия его участники подняли вопросы усиления ответственности депутатов местных Кенгашей народных депутатов, а также развития в районе семейного бизнеса.

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