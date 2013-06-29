В Навои прошел областной этап смотра-конкурса "Самая образцовая первичная организация"29.06.2013 21:19
НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 29 июня. /УЗИНФОРМ/. 29 июня в Центре молодежи города Навои завершился областной этап смотра-конкурса "Самая образцовая первичная организация" общественного движения молодежи "Камолот".
В областном этапе конкурса приняли участие 70 первичных организаций из среднеспециальных, профессиональных учебных заведений и средних общеобразовательных школ региона.
В течение двух дней участники конкурса провели презентацию своей первичной организации и отвечали на тестовые вопросы жюри.
По итогам смотра 13 первичных организаций ОДМ "Камолот" завоевали право участия в следующем этапе конкурса.
- Проведенное интересное мероприятие позволило нам ознакомиться с деятельностью лидеров других первичных организаций, - говорит одна из победительниц конкурса, лидер первичной организации Навоийского технико-экономического колледжа А.Шакарова, - что дает нам возможность использовать увиденное из их деятельности в дальнейшей своей работе.
В заключение победителям смотра-конкурса вручены дипломы и памятные подарки областного общественного движения молодежи "Камолот".
УЗИНФОРМ