



В Навои прошел областной этап смотра-конкурса "Самая образцовая первичная организация"



НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 29 июня. /УЗИНФОРМ/. 29 июня в Центре молодежи города Навои завершился областной этап смотра-конкурса "Самая образцовая первичная организация" общественного движения молодежи "Камолот". В областном этапе конкурса приняли участие 70 первичных организаций из среднеспециальных, профессиональных учебных заведений и средних общеобразовательных школ региона. В течение двух дней участники конкурса провели презентацию своей первичной организации и отвечали на тестовые вопросы жюри. По итогам смотра 13 первичных организаций ОДМ "Камолот" завоевали право участия в следующем этапе конкурса. - Проведенное интересное мероприятие позволило нам ознакомиться с деятельностью лидеров других первичных организаций, - говорит одна из победительниц конкурса, лидер первичной организации Навоийского технико-экономического колледжа А.Шакарова, - что дает нам возможность использовать увиденное из их деятельности в дальнейшей своей работе. В заключение победителям смотра-конкурса вручены дипломы и памятные подарки областного общественного движения молодежи "Камолот". УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи