Узбекистан сыграет против Греции в 1/8 финала молодежного ЧМ-2013

НОВОСТИ В МИРЕ, 30 июня. /УЗИНФОРМ/. 29 июня в Турции завершился групповой этап чемпионата мира - 2013, по итогам которого определились все участники плей-офф мирового первенства.

В третьем туре группы F молодежная сборная Узбекистана уступила команде Уругвая с крупным счетом (0:4), но благодаря накопленным очкам оказалась в числе 4 лучших команд, занявших третье место на групповом этапе. В рейтинге третьих команд Узбекистан c 4 очками занял вторую строчку, уступив Южной Корее по разнице забитых мячей, далее следуют Мексика и Гана.

В 1/8 финала "молодежка" Узбекистана встретится с командой Греции. Матч состоится 2 июля на стадионе "Камиль Оджак" в Газиантеп и начнется в 20:00 по ташкентскому времени. Победитель этой встречи 6 июля выступит в четвертьфинале против победителя матча Франция-Турция.

Отметим, что на 32-й минуте встречи с командой Уругвая ведущий полузащитник сборной Узбекистана Джамшид Искандеров получил травму правой ноги и был вынужден прекратить игру. После матча в одной из местных клиник Антальи ему был наложен гипс. Со слов врача молодежной сборной Узбекистана Владимира Пелипейко, через две недели Д.Искандеров сможет полностью приступить к тренировкам.

Между тем, выступая на пресс-конференции после матча с Уругваем, главный тренер узбекской "молодежки" Ахмаджон Мусаев отметил, что в составе сборной есть игроки, способные заменить Искандерова.

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