Ради здоровья молодежи

ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 30 июня. /УЗИНФОРМ/. 29 июня в городе Маргилане Ферганской области состоялась встреча на тему "Молодежь против алкоголя и табака", которая была организована городским Кенгашем ОДМ "Камолот".

Мероприятие было организовано для информирования населения о негативных последствиях алкоголя и курения сигарет. В нем приняли участие депутаты городского Кенгаша народных депутатов, представители махаллинских сходов граждан, центральной поликлиники, сотрудники внутренних дел и другие.

Докладчики отметили, что алкогольные напитки и сигареты вредят здоровью человека, а в нынешнее время молодому поколению необходимо вести здоровый образ жизни.

Также разговор шел о том, что родители должны служить примером своим детям, а также необходимо местным старожилам довести до молодых семей национальные традиции узбекского народа.

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