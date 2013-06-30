"Экономическая стабильность семьи – основа развития общества"30.06.2013 15:53
САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 30 июня. /УЗИНФОРМ/. На эту тему 29 июня в Булунгурском районе Самаркандской области состоялось мероприятие, организованное районным хокимиятом.
В мероприятии приняли участие представители махаллинских сходов граждан, районного Комитета женщин, преподаватели школ, сотрудники опорных пунктов милиции, хокимията района.
Выступавшие в своих тезисах остановились на вопросах развития семейного бизнеса и частного предпринимательства, создания условий для занятия ремесленничеством и надомным трудом. Кроме этого, участникам рассказано о том, какую роль играют экономические показатели в развитии современного общества.
В завершение мероприятия жители махаллей смогли задать свои вопросы представителям государственных учреждений и организаций.
УЗИНФОРМ