"Экономическая стабильность семьи – основа развития общества"

САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 30 июня. /УЗИНФОРМ/. На эту тему 29 июня в Булунгурском районе Самаркандской области состоялось мероприятие, организованное районным хокимиятом.

В мероприятии приняли участие представители махаллинских сходов граждан, районного Комитета женщин, преподаватели школ, сотрудники опорных пунктов милиции, хокимията района.

Выступавшие в своих тезисах остановились на вопросах развития семейного бизнеса и частного предпринимательства, создания условий для занятия ремесленничеством и надомным трудом. Кроме этого, участникам рассказано о том, какую роль играют экономические показатели в развитии современного общества.

В завершение мероприятия жители махаллей смогли задать свои вопросы представителям государственных учреждений и организаций.

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