"Молодые семьи – фундамент нашего будущего"

САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 30 июня. /УЗИНФОРМ/. Прошедшая 29 июня в общеобразовательной школе № 14 Ургутского района Самаркандской области беседа за "круглым столом" была посвящена именно этой теме.

Цель организованного по инициативе районного Комитета женщин мероприятия заключалась в пропаганде среди населения положительных семейных отношений, формировании в них гармоничной атмосферы.

В нем приняли участие специалисты фонда "Махалля", Комитета женщин, ОДМ "Камолот", активисты сходов граждан, представители молодых семей, почтенные старцы.

Выступившие отметили, что в начале брачной жизни молодым семьям необходимо оказывать моральную и материальную помощь. Советы по быту, семейному бюджету и взаимоотношениям между супругами должны исходить со стороны аксакалов махаллей и их помощников.

Также подчеркнуто, что отношения особенно между свекровью и невестой должны быть позитивными. В данном случае Комитет женщин играет важную роль, направленную на укрепление взаимоотношений в семьях.

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