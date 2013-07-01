Регионы Узбекистана изучили южнокорейский опыт использования ИКТ

ТАШКЕНТ, 1 июля. /УЗИНФОРМ/. Более 300 ИТ-специалистов Совета Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятов областей и города Ташкента приняли участие в онлайн-тренинге, организованном на минувшей неделе Государственным комитетом связи, информатизации и телекоммуникационных технологий Узбекистана при содействии Национального агентства по информационному обществу Южной Кореи (NIA).

Цель мероприятия – изучение опыта Республики Корея по информатизации органов государственной власти на местах, широкого внедрения информационных технологий в регионах Узбекистана.

Обучение проходило в режиме видеоконференцсвязи на базе Центра развития телекоммуникаций и персонала АК "Узбектелеком", региональных подразделений компании, а также NIA с привлечением высококвалифицированных корейских специалистов.

Участники тренинга ознакомились с целым рядом информационных систем, используемых в Южной Корее, в рамках электронного правительства. В их числе:

система административной информации городов и провинций, а также городов, районов и уездов,

единая информационная система взаимодействия госорганов "Он-нара" и система "Минвон 24",

системы в сфере недвижимости и земельного кадастра,

интеллектуальная информационная система транспорта (ITS) и центр управления транспортом,

система информатизации сферы сельского хозяйства,

системы контроля в сфере поставок электроэнергии, газа и воды.

Как сообщает пресс-служба Госкомсвязи, по итогам семинара предложено продолжить практику подобных мероприятий с привлечением корейских специалистов для рассмотрения вопросов внедрения ИКТ в различных сферах государственного управления, широкого внедрения информационных технологий в реальном секторе экономики, в том числе на промышленных предприятиях, транспорте, системах коммунальной инфраструктуры и других.

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