Узбекистан направит 55 спортсменов на Казанскую Универсиаду

ТАШКЕНТ, 1 июля. /УЗИНФОРМ/. 6-17 июля в российском городе Казань состоится 27-я Всемирная летняя Универсиада. Состязания пройдут по 27 видам спорта, в 9 из которых будут представлены спортсмены Узбекистана. Это дзюдо, белбогли кураш, легкая атлетика, гребля на байдарках и каное, художественная гимнастика, вольная и греко-римская борьба, самбо, бокс и тяжелая атлетика.

В этом году Узбекистан на универсиаде будут представлять рекордное количество спортсменов – 55. Все они являются студентами высших учебных заведений Республики в возрасте от 17 до 28 лет. Несмотря на молодость, многие из них имеют солидный спортивный опыт. У многих атлетов за плечами участие и победы в престижных соревнованиях – чемпионатах Азии и мира, Азиатских и Олимпийских Играх.

В Национальном олимпийском комитете и Министерстве по делам культуры и спорта Узбекистана отметили, что участие узбекских атлетов в Универсиаде в Казани станет важной проверкой сил и подготовкой к Азиаде-2014 в Инчхоне и Олимпийским играм 2016 года в Бразилии.

Победители 27-й Всемирной летней Универсиады в Казани будут поощрены денежной премией Фонда Национального олимпийского комитета Узбекистана в размере 40 млн. сумов, а их наставники – 20 млн. сумов. Серебряные призеры получат 30 млн. сумов, наставники – 15 млн. сумов, бронзовые призеры – 20 млн. сумов, наставники – 10 млн. сумов.

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