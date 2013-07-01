Фармацевтическая продукция Узбекистана реализуется в 13 странах мира

ТАШКЕНТ, 1 июля. /УЗИНФОРМ/. ГАК "Узфармсаноат" обнародовала показатели своей деятельности по итогам января-марта 2013 года. Согласно этим данным, в отчетном периоде обеспечен выпуск продукции в объеме 150 млн. условных единиц, в том числе, лекарственных средств в объеме 62,5 млн. единиц (110,4%), изделий медицинского назначения – 61,1 млн. единиц, вспомогательных материалов – 25,5 млн. штук (116,9%).

В 1-м квартале обеспечено снижение себестоимости выпускаемой продукции на уровне 10,5%, что позволило сэкономить денежные средства в размере 7,8 млрд. сумов.

Экспортирована продукция на $850,3 тысяч (117,3% к прогнозу). На сегодняшний день отечественные препараты зарегистрированы в 13 странах мира – Туркменистан, Кыргызстан, РФ, Грузия, Азербайджан, Казахстан, Афганистан, Таджикистан, Молдова, Армения, Монголия, Ирак. 16 предприятиями ГАК "Узфармсаноат" за рубежом зарегистрировано 250 наименований лекарственных средств. На стадии регистрации находятся 36 наименований, на перерегистрации – 19 наименований.

В январе-марте на предприятиях ГАК "Узфармсаноат" освоено производство 13 наименований (18 позиций) новых препаратов по 11 фармакотерапевтическим группам. Профильными научно-исследовательскими институтами наработано 1510,7 кг субстанций на сумму 145,6 млн. сумов по 7 наименованиям субстанций (натрия хлорид, аллапинин, кукумазим, тимоптин, полижель, мегосин, нитроглицерин).

В рамках Инвестиционной программы Республики Узбекистан на 2013 год, в фармацевтической отрасли предусмотрена реализация 24 инвестиционных проектов. В отчетном периоде ГАК освоено $7,91 млн. (108,9% к прогнозу).

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