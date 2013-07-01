Приток прямых иностранных инвестиций в Узбекистан за 5 лет вырос на 54%01.07.2013 13:13
НОВОСТИ В МИРЕ, 1 июля. /УЗИНФОРМ/. Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) обнародовала на прошлой неделе "Доклад о мировых инвестициях – 2013", в котором приводится динамика потоков прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в регионах мира, включая Центральную Азию.
Согласно этим данным, в 5 странах региона (Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане) приток ПИИ в 2009-2012 годах вырос более чем в 6 раз по сравнению с 2000-2005 годами.
Как отмечают авторы доклада, данный регион обладает значительными энергоресурсами, включая нефть, газ и гидроэнергию. По их мнению, добывающая промышленность будет и далее привлекать инвестиции в страны Центральной Азии. Наряду с обрабатывающей промышленностью в регионе наращивает свой удельный вес в совокупных инвестициях и сектор услуг. Эксперты ООН также подчеркивают наличие огромного потенциала в экономиках ЦА, ссылаясь на активные потоки инвестиций в новые автомобильные и железнодорожные проекты.
По данным ЮНКТАД, если в 2000-2005 годы средние объемы притока ПИИ в Узбекистан составляли $112 млн., то в кризисные годы они превысили отметку в $700 млн. За последние 5 лет (в 2008-2012 годы) приток прямых иностранных инвестиций в узбекскую экономику увеличился на 54% – с $711 млн. до $1094 млн. В тоже время, по объемам привлекаемых ПИИ Узбекистан занимает третье место в регионе после Казахстана и Туркменистана.
Приток ПИИ в страны Центральной Азии в 2000-2012 годах, млн. долларов
|Страна
|Среднее за 2000-2005гг.
|2006
|2007
|2008
|2009
|2010
|2011
|2012
|Среднее за 2009-2012гг.
|Казахстан
|2488
|6278
|11119
|14322
|13243
|11551
|13903
|14022
|13180
|Кыргызстан
|45
|182
|208
|377
|189
|438
|694
|372
|423
|Таджикистан
|71
|339
|360
|376
|16
|-15
|11
|160
|43
|Туркменистан
|262
|731
|856
|1277
|4553
|3631
|3399
|3159
|3686
|Узбекистан
|112
|174
|705
|711
|842
|1628
|1467
|1094
|1258
|Всего по ЦА
|2979
|7704
|13248
|17063
|18843
|17233
|19474
|18807
|18589
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