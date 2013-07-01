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Приток прямых иностранных инвестиций в Узбекистан за 5 лет вырос на 54%
01.07.2013 13:13

НОВОСТИ В МИРЕ, 1 июля. /УЗИНФОРМ/. Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) обнародовала на прошлой неделе "Доклад о мировых инвестициях – 2013", в котором приводится динамика потоков прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в регионах мира, включая Центральную Азию.

Согласно этим данным, в 5 странах региона (Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане) приток ПИИ в 2009-2012 годах вырос более чем в 6 раз по сравнению с 2000-2005 годами.

Как отмечают авторы доклада, данный регион обладает значительными энергоресурсами, включая нефть, газ и гидроэнергию. По их мнению, добывающая промышленность будет и далее привлекать инвестиции в страны Центральной Азии. Наряду с обрабатывающей промышленностью в регионе наращивает свой удельный вес в совокупных инвестициях и сектор услуг. Эксперты ООН также подчеркивают наличие огромного потенциала в экономиках ЦА, ссылаясь на активные потоки инвестиций в новые автомобильные и железнодорожные проекты.

По данным ЮНКТАД, если в 2000-2005 годы средние объемы притока ПИИ в Узбекистан составляли $112 млн., то в кризисные годы они превысили отметку в $700 млн. За последние 5 лет (в 2008-2012 годы) приток прямых иностранных инвестиций в узбекскую экономику увеличился на 54% – с $711 млн. до $1094 млн. В тоже время, по объемам привлекаемых ПИИ Узбекистан занимает третье место в регионе после Казахстана и Туркменистана.

Приток ПИИ в страны Центральной Азии в 2000-2012 годах, млн. долларов

Страна Среднее за 2000-2005гг. 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Среднее за 2009-2012гг.
Казахстан 2488 6278 11119 14322 13243 11551 13903 14022 13180
Кыргызстан 45 182 208 377 189 438 694 372 423
Таджикистан 71 339 360 376 16 -15 11 160 43
Туркменистан 262 731 856 1277 4553 3631 3399 3159 3686
Узбекистан 112 174 705 711 842 1628 1467 1094 1258
Всего по ЦА 2979 7704 13248 17063 18843 17233 19474 18807 18589

УЗИНФОРМ

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