Девушки Андижана проводят конференции

АНДИЖАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 1 июля. /УЗИНФОРМ/. В минувшую субботу, 29 июня, в машиностроительном институте Андижана прошла научно-практическая конференция на тему "Повышение роли махаллинских комитетов в работе по предупреждению факторов, отрицательно влияющих на национальный менталитет".

Она была подготовлена участницами кружка "Умелые девушки", который был создан при институте год назад. 30 активных девушек из числа студенток вошли в эту организацию и начали созидательную деятельность. За год работы они провели большое количество мероприятий, направленных на обучение своих ровесников основам личной и общественной гигиены, правилам предупреждения распространения инфекционных заболеваний. Совместно с врачом института следят за соблюдением санитарных норм в общежитии, аудиториях, столовых.

Девушки проводят семинары на темы "Репродуктивное здоровье девушек-студенток", "Благополучная семья - семья с детьми", "Отрицательное влияние ранних браков", "Организация здорового питания в семье", "Психологические причины суицида". На каждое мероприятие они приглашают соответствующих специалистов, что гарантирует научную обоснованность обсуждаемых тем.

- В нашем развивающемся государстве огромную роль играют женщины, - говорит председатель первичной ячейки Комитета женщин при машиностроительном институте города Андижан Г. Каримова. - Кружок создан по инициативе самих студенток, которые занимают активную социальную позицию. Они подготавливают темы интересующие прежде всего их самих. А интересы очень обширные: начиная с кулинарии и здорового питания и до роли женщины в формировании гражданского общества.

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