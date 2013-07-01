В Андижанской области трудоустраивают выпускников

АНДИЖАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 1 июля. /УЗИНФОРМ/. В Андижанском районе трудоустроено еще 10 человек из числа выпускников профессиональных колледжей.

Сделать это позволил запуск новой линии по производству импортозамещающих товаров на фирме "Салом хамкор текстиль".

- Молодежь - одна из наиболее уязвимых категорий населения на рынке труда, - рассказывает аксакал Нурота Нишанов. – Поэтому в нашем регионе огромное внимание уделено именно этой части населения. Организовываются ярмарки вакансий, проводится работа для профессиональной ориентации юных граждан в целях выбора сферы деятельности, трудоустройства, профессионального обучения, оказывается психологическая поддержка, проводятся курсы для профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации.

Хотелось бы также отметить, что предприятие начинало свою работу с 7 сотрудников в 2011 году. На сегодняшний день число трудоустроенных здесь местных жителей достигло 31 человека. Все они имеют стабильную зарплату и социальные гарантии. 75 процентов сотрудников выпускники профессиональных колледжей, которые благодаря полученным знаниям грамотно обслуживают станки и выпускают продукцию, пользующуюся спросом на местном рынке.

УЗИНФОРМ