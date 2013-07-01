В Андижане МЧС обучает население

АНДИЖАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 1 июля. /УЗИНФОРМ/. Андижанское областное управление Министерства чрезвычайных ситуаций Узбекистана совместно с руководителями махаллинских сходов 30 июня провели собрание, на котором была обсуждена программа мероприятий, направленных на обучение населения мерам безопасности и основам оказания доврачебной медицинской помощи при землетрясениях.

Кроме того, активную позицию в обсуждении вопросов заняли представители областного хокимията, руководители колледжей и школ, областное отделение благотворительного фонда "Махалля", областной совет молодежного движения "Камолот". Они наметили мероприятия, в которых будут принимать непосредственное участие.

Согласно составленной и утвержденной программе для населения будут проходить обучающие семинары. В школах будут проводиться занятия, на которых сотрудники МЧС расскажут ребятам, как нужно вести себя в случае подземных толчков, куда прятаться и раздадут им памятки. Что касается педагогов, то они так же примут участие в тематических совещаниях и прослушают курс лекций. В ближайшее время в Андижанской области появятся учебно-консультационные пункты для обучения неработающего населения при махаллинских сходах граждан.

В конце собрания отдельно отметили работу отличных сотрудников, которые уже не один год плодотворно работают в этой отрасли. Ими стали начальник центра обучения населения при областном УМЧС подполковник Д.Мусаев, специалисты А.Рашидов и Д. Бозоров, начальник Балыкчинского отделения М.Собиров. Всем вышеперечисленным вручили благодарственные письма от имени руководства.

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