Ферганские дети активно отдыхают в лагере

ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 1 июля. /УЗИНФОРМ/. В минувшую субботу, 29 июня, в ферганский спортивно-оздоровительный лагерь "Хумо" приехал на встречу с отдыхающими ребятами двукратный чемпион Азии и Узбекистана по таэквондо версии WTF Миржалол Мелибоев.

- Когда мне было 8 лет, отец привел меня в спортивную секцию по таэквондо, - рассказывает спортсмен. - Благодаря тренеру Собирову Пахлавону я научился быть сильным и выносливым, способным справляться с повседневными жизненными трудностями. Моим кумиром был известный спортсмен Акмаль Эргашев, неоднократный чемпион Азии и Узбекистана, участник двух Олимпийских игр. Первое мое соревнование было в Яйпане, тогда мне было 12 лет. Я получил поражение, что послужило хорошим стимулом, именно оно дало мне непреодолимое желание побеждать. Моя заветная мечта - принять участие в Олимпийских играх. В свободное от тренировок время предпочитаю заниматься плаванием и изучать компьютер.

Таэквондо в последнее время набирает популярность в нашем регионе. Это один из видов корейских восточных единоборств. Известно, что таэквондо версии WTF входит в программу олимпийских видов спорта. С каждым годом все больше ребят заинтересовываются эти видом спорта.

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