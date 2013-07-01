В Узбекистане приняты стимулы для внедрения капельного орошения

ТАШКЕНТ, 1 июля. /УЗИНФОРМ/. Кабинетом Министров Республики Узбекистан принято Постановление "О мерах по эффективной организации внедрения и финансирования системы капельного орошения и других водосберегающих технологий полива" (№176 от 21 июня 2013 года).

Постановлением утверждено Положение о порядке внедрения и финансирования системы капельного орошения и других водосберегающих технологий полива. Также в порядке эксперимента одобрено Положение о порядке выдачи коммерческими банками кредитов сельскохозяйственным товаропроизводителям на внедрение системы капельного орошения в период 2013-2014 годы за счет кредитной линии Фонда мелиоративного улучшения орошаемых земель при Министерстве финансов Республики Узбекистан (ФМУОЗ).

Правительство определило, что внедрение системы капельного орошения осуществляется в приоритетном порядке на:

орошаемых земельных участках со среднемноголетним дефицитом водных ресурсов в вегетационный период, а также на землях машинного орошения с большими затратами по подъему оросительной воды;

земельных участках, отведенных под сады, виноградники, овощебахчевые и другие высокорентабельные культуры;

земельных участках с большими уклонами, подверженных ирригационной эрозии;

равнинных земельных участках с легкими незасоленными и не подверженных засолению грунтами.

Строительство системы капельного орошения за счет средств ФМУОЗ осуществляется "под ключ" государственными унитарными предприятиями, специализированными на выполнении мелиоративных и других водохозяйственных работ, по утвержденным проектно-сметным документациям.

Постановлением предусмотрен ряд льгот по внедрению водосберегающих технологий. Так, сельскохозяйственным товаропроизводителям, внедрившим системы капельного орошения и другие водосберегающие технологии полива, предоставляется право использования сэкономленных водных ресурсов для выращивания сельскохозяйственных культур на высвобожденных площадях от зерноколосовых культур.

Кроме того, специализированным организациям по производству комплектующих изделий для системы капельного орошения и других водосберегающих технологий полива, осуществляемые в рамках Государственной программы, выделяются ежегодные квоты закупки полиэтиленовой гранулы по декларированным ценам.

Правительство также рекомендовало коммерческим банкам выдавать кредиты по проектам, включенным в Государственную программу внедрения системы капельного орошения и других водосберегающих технологий полива, по ставке рефинансирования Центрального банка Республики Узбекистан.

Совету Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятам областей и районов поручено обеспечить:

в пятидневный срок создание территориальных и районных рабочих групп по внедрению системы капельного орошения и других водосберегающих технологий полива;

содействие сельскохозяйственным товаропроизводителям в заключении договоров с коммерческими банками на финансирование, проектными организациями — на оказание услуг по проектированию и государственными унитарными предприятиями, специализированными на выполнении мелиоративных и других водохозяйственных работ, — на строительство системы капельного орошения "под ключ";

установление мониторинга за реализацией территориальных адресных программ внедрения системы капельного орошения и других водосберегающих технологий полива, своевременным финансированием проектов и целевым использованием кредитных средств коммерческих банков, с внесением на ежеквартальной основе по результатам мониторинга информации в Кабинет Министров Республики Узбекистан.

Кабмином утвержден состав Межведомственной координационной комиссии по внедрению системы капельного орошения и других водосберегающих технологий полива. Ее рабочим органом определено Главное управление водного хозяйства Министерство сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан.

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