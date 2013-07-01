За пять лет в Узбекистане создадут 894 центра культуры и досуга населения

ТАШКЕНТ, 1 июля. /УЗИНФОРМ/. Кабинетом Министров Республики Узбекистан принято Постановление "О мерах по формированию в 2013-2018 годах современных центров культуры и досуга населения" (№178 от 25 июня 2013 года).

Решение принято в рамках Государственной программы "Год благополучия и процветания" и в целях создания необходимых условий для удовлетворения возрастающих культурно-просветительских потребностей населения, особенно молодого поколения, содействия в организации продуктивного и содержательного проведения ими свободного времени.

Постановлением утвержден Комплекс мероприятий по формированию в 2013-2018 годах современных центров культуры и досуга населения и развитию их материально-технической базы. Согласно документу, до 3-го квартала 2013 года будет утверждена схема размещения с определением 894 Центров культуры и досуга населения (из них 38 — для лиц с ограниченными возможностями) на базе 1777 домов культуры и клубных учреждений, в разрезе районов и городов Республики.

Совету Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятам областей и города Ташкента поручено, на основе проведенной тщательной инвентаризации и изучения материально-технической базы действующих домов культуры и клубных учреждений:

в месячный срок утвердить схему размещения (дислокации) центров культуры и досуга населения в разрезе каждого города и района с учетом обеспечения доступности предоставляемых ими культурно-массовых услуг широким слоям населения, обратив особое внимание на соответствие их материально-технической базы задачам вновь создаваемых центров культуры и досуга населения, включая наличие многофункционального зала;

совместно с Государственным комитетом по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции Республики Узбекистан принимать меры по изысканию и выделению центрам культуры и досуга населения подходящих зданий (с наличием многофункционального зала), в том числе неиспользуемых зданий сельских кинотеатров и клубных учреждений ведомств, организаций и предприятий, бывших колхозов и совхозов;

обеспечить сохранность и эффективное использование зданий, высвобождаемых в результате оптимизации домов культуры и клубных учреждений, а при отсутствии необходимости в них — реализацию на биржевых и внебиржевых торгах, а также передачу в установленном порядке имеющихся в них музыкальных инструментов и инвентаря, годных к использованию, на баланс вновь создаваемых центров культуры и досуга населения.

Правительство поручило Государственному комитету по архитектуре и строительству в двухмесячный срок на основании заказа и технических требований, представленных Минкультспорта, с привлечением соответствующего проектного института разработать 3 типовых проекта центров культуры и досуга населения, имея в виду выработку единых подходов к архитектурно-планировочным решениям облика и интерьера центров.

До 1 октября 2013 года планируется разработать и утвердить на 2013-2018 годы региональные адресные списки поэтапного капитального ремонта и оснащения центров культуры и досуга населения за счет средств местных бюджетов, в том числе за счет высвобождаемых средств в связи с оптимизацией количества домов культуры и клубных учреждений и численности их работников, а также привлекаемых спонсорских и иных средств.

В месячный срок будет образована республиканская комиссия по аттестации руководящих работников домов культуры и клубных учреждений и, исходя из основных задач, возлагаемых на вновь создаваемые центры культуры и досуга населения, а в двухмесячный срок – проведена аттестация работников центров.

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