Узбекистан закупит у Дании насосное оборудование на 3,5 млн. евро

ТАШКЕНТ, 1 июля. /УЗИНФОРМ/. Кабинет Министров Республики Узбекистан принял Постановление "О мерах по модернизации и внедрению современных энергосберегающих технологий в систему питьевого водоснабжения и водоотведения города Ташкента" (№179 от 25 июня 2013 года).

Решение нацелено на снижение себестоимости оказываемых услуг водоснабжения и водоотведения на основе последовательного внедрения современных экономичных и энергосберегающих технологий, эффективное и рациональное использование природных и финансовых ресурсов.

Как отмечается в документе, Государственным унитарным предприятием "Сувсоз" по заключенным контрактам с компаниями "Grundfos" (Дания), "Flygt" (Швеция) и "Andritz" (Австрия) приобретены и установлены 182 комплекта насосного оборудования, что позволило достичь ежегодной экономии 41,9 млн. кВт электрической энергии и 3,6 млрд. сумов финансовых средств, а также стабилизации тарифов на услуги водоснабжения.

Правительство согласилось с предложением хокимията города Ташкента о приобретении ГУП "Сувсоз" за счет собственных средств 239 комплектов технологического насосного оборудования на общую сумму 3 456,1 тысяч евро, с рассрочкой платежей на 5 лет.

В соответствии с постановлением, ГУП "Сувсоз" разрешено:

заключить, в порядке исключения, без проведения тендерных торгов контракт с компанией "Grundfos" на поставку 239 комплектов технологического насосного оборудования на общую сумму 3 456,1 тысяч евро.

открыть в уполномоченном банке специальный счет для аккумулирования денежных средств в объеме, необходимом для обеспечения платежей компании "Grundfos" в соответствии с утвержденным графиком, за счет поступлений за оказанные услуги по водоснабжению и водоотведению.

Кабинет Министров рекомендовал Центральному банку совместно с уполномоченным банком в установленном порядке обеспечить по заявкам ГУП "Сувсоз" конвертацию средств, необходимых для осуществления выплат компании "Grundfos" за поставленное технологическое насосное оборудование.

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