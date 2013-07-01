Ферганский русский драматический театр вернулся без приза

ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 1 июля. /УЗИНФОРМ/. В минувшие выходные в Узбекском национальном академическом драматическом театре завершился 2-й республиканский конкурс театров Узбекистана "Воспеваем тебя, современник!", посвященный к приближающейся дате - 22-летию независимости Узбекистана. Среди отобранных компетентным жюри 13 спектаклей в нем принимал участие и спектакль "Ангел" ташкентского режиссера Л.Саъдуллаева.

"Ангел" - молодой милиционер, который помог престарелой, одинокой русской старушке выехать на историческую Родину, дав ей 100 тысяч сумов и через свои связи посадив ее "зайцем" на поезд. Спектакль вызвал большой резонанс среди русского населения, которые разделились на тех, кому пьеса понравилась, и тех, кого оскорбили унижения и безграмотность русской старушки перед чиновниками, пьянство, которым якобы занимаются все россияне.

По итогам конкурса первого места удостоились два спектакля – "Ойдин" Узбекского национального академического драматического театра и "Аёл кадри" Сырдарьинского областного театра музыкальной драмы имени Олима Ходжаева. Второе место занял спектакль "Садокат" ("Преданность") Самаркандского областного театра музыкальной драмы имени Хамида Алимджана, третье – "Нур сояда колмас" ("Луч не остается в тени") Каракалпакского государственного музыкального театра имени Бердаха. Ферганский русский драматический театр во главе с директором О. Тухтасиновым получил утешительный приз в одной из номинаций, которые раздавались всем остальным участникам конкурса.

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