advertisement club_uz conditions culturallife elections_law_uz elections_uz_2009 investigation_market_tashkent law_uz main_news ministersuz new_tashkent_2200 religion rules uzbekistan vuz_uz wap 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 01 poll poll tashkent andizhanskaya buharskaya ferganskaya dzhizakskaya namanganskaya navoiyskaya kashkadaryinskaya samarkandskaya syrdaryinskaya surkhandaryinskaya tashkentskaya khorezmskaya karakalpakstan world tashkent andizhanskaya buharskaya ferganskaya dzhizakskaya namanganskaya navoiyskaya kashkadaryinskaya samarkandskaya syrdaryinskaya surkhandaryinskaya tashkentskaya khorezmskaya karakalpakstan world
   поиск
Печатная версия Печатная версия   WAP  |  PDA
rss  RSS вся лента  |  RSS VIP
29.05.2018 / 14:39 msk / 16:39 uzb
Регион   
Authorization
e-mail
пароль
регистрация   вход
 Главная  |   О портале  |   Политика  |   Экономика  |   Общество  |   Культура  |   Аналитика  |  
Как Вы оцениваете современное состояние развития взаимоотношений между Узбекистаном и США?
Голосование проводилось 17.05.2018 - 27.05.2018

33.3% (2)  - Положительно
 16.7% (1)  - Более положительно, чем отрицательно
 33.3% (2)  - Нейтрально
 16.7% (1)  - Более отрицательно, чем положительно
 0% (0)  - Отрицательно
 0% (0)  - Затрудняюсь с ответом
голосов 6     всего 100%

Архив голосований
Архив новостей
Печатная версия Печатная версия


В Фергане юные спортсмены встретились с чемпионом
01.07.2013 18:48

ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 1 июля. /УЗИНФОРМ/. В минувшие выходные в детско-юношеской спортивной школе Ферганы прошла встреча начинающих спортсменов с неоднократным чемпионом республиканского и международного уровней по греко-римской борьбе Бобурбеком Зайнобиддиновым.

Знаменитый борец рассказал ребятам о своем пути к победе. В 2007 году он становится чемпионом Узбекистана в весовой категории 55 кг и членом сборной Республики. Затем через год получает титул двукратного победителя по греко-римской борьбе в весовой категории 58 кг. После республиканских турниров спортсмен участвует в чемпионате Азии в Индии, где завоевывает 2-е место в весовой категории до 65 кг. В 2010 году занимает 1-е место на международном турнире гран-при в городе Стамбул (Турция). В этом же году становится призером международного турнира в столице Азербайджана, городе Баку.

2011 год также не стал исключением в списке побед Бобурбека. Участие в чемпионате мира среди молодежи в городе Бухаресте (Румыния) принесло ему "золото". На пъедестал победителя молодой борец взошел и в 2012 году, став чемпионом на международном турнире, проходившем в Алма-Ате (Казахстан).

Также он ребятам рассказал о важности получения высшего образования. В настоящее время Бобурбек является учащимся 3 курса направления физического воспитания Ферганского государственного университета.

УЗИНФОРМ

Назад | Наверх Печать статьи Печать статьи
Статьи
МИРОВОЙ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС, ПУТИ И МЕРЫ ПО ЕГО ПРЕОДОЛЕНИЮ В УСЛОВИЯХ УЗБЕКИСТАНА
Ислам КАРИМОВ
Инициатива Президента Узбекистана И.А.Каримова о создании Зоны, свободной от ядерного оружия в Центральной Азии, воплотилась в реальность
6 мая 2014 года в штаб-квартире...
Туркменистан на деле придерживается политики постоянного нейтралитета
С 10 июля 2013 года в Туркменистане вводится новый заграничный биометрический паспорт.
Озвучены планы Туркменистана в реализации перспективных газовых проектов
На сегодня суммарные запасы УВС Туркменистана оцениваются в объеме 71,2 млрд. тонн нефтяного эквивалента.
Все статьи
Остальные новости
В прессе пишут
Совместное заявление Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана и Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева
Обзор прессы с 30 апреля по 6 мая
03.05.2018
Совместное заявление Президента Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёева и Президента Туркменистана Г.М.Бердымухаммедова
Обзор прессы с 23 по 29 апреля
24.04.2018
Послание Президента Узбекистана участникам и гостям национальной выставки Туркменистана
Обзор прессы с 23 по 20 апреля
24.04.2018
Выступление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева на торжественной церемонии запуска Кандымского газоперерабатывающего комплекса
Обзор прессы с 16 по 22 апреля
21.04.2018
Блоггеры обсуждают
Итоги Чемпионата Азии по художественной гимнастике
Blog Afisha		Основные таможенные правила Республики Узбекистан
qmmp
Международный конгресс по журналистскому образованию
BINAFSHA		Ящик пива за лучшее фото
Blog Afisha
Популярные статьи
ГЛАВНАЯ   |   О ПОРТАЛЕ   |   ПОЛИТИКА   |   ЭКОНОМИКА   |   ОБЩЕСТВО   |   КУЛЬТУРА   |   АНАЛИТИКА   |   ПЛАТНАЯ ВЕРСИЯ   |   В ИЗБРАННОЕ