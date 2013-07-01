В Фергане юные спортсмены встретились с чемпионом

ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 1 июля. /УЗИНФОРМ/. В минувшие выходные в детско-юношеской спортивной школе Ферганы прошла встреча начинающих спортсменов с неоднократным чемпионом республиканского и международного уровней по греко-римской борьбе Бобурбеком Зайнобиддиновым.

Знаменитый борец рассказал ребятам о своем пути к победе. В 2007 году он становится чемпионом Узбекистана в весовой категории 55 кг и членом сборной Республики. Затем через год получает титул двукратного победителя по греко-римской борьбе в весовой категории 58 кг. После республиканских турниров спортсмен участвует в чемпионате Азии в Индии, где завоевывает 2-е место в весовой категории до 65 кг. В 2010 году занимает 1-е место на международном турнире гран-при в городе Стамбул (Турция). В этом же году становится призером международного турнира в столице Азербайджана, городе Баку.

2011 год также не стал исключением в списке побед Бобурбека. Участие в чемпионате мира среди молодежи в городе Бухаресте (Румыния) принесло ему "золото". На пъедестал победителя молодой борец взошел и в 2012 году, став чемпионом на международном турнире, проходившем в Алма-Ате (Казахстан).

Также он ребятам рассказал о важности получения высшего образования. В настоящее время Бобурбек является учащимся 3 курса направления физического воспитания Ферганского государственного университета.

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