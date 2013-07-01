В Узбекистане скорректирована программа локализации промышленности

ТАШКЕНТ, 1 июля. /УЗИНФОРМ/. Правительство Узбекистана внесло коррективы в Программу локализации производства готовой продукции, комплектующих изделий и материалов на основе промышленной кооперации на 2013 год (ПКМ №183 от 26 июня 2013 года).

Решение принято в целях дальнейшего стимулирования выпуска экспортоориентированной и импортозамещающей продукции, укрепления внутриотраслевой и межотраслевой промышленной кооперации, в том числе, между субъектами малого бизнеса и крупными предприятиями Республики.

Кабинет Министров одобрил включение в Программу новых проектов локализации производства готовых видов продукции, сырья и материалов, комплектующих узлов и деталей. В их числе:

Баскетбольные, футбольные, волейбольные и теннисные мячи;

Микроволновые печи;

Саломас технический и пищевой;

Штампованные и штампосварные детали для автомобилей "Nexia", "Damas" и "Matiz" (19 наименований);

Синтетическая трикотажная пряжа;

Пластиковые панели из ПВХ крашенные и обойные;

Моноблоки для аккумуляторов (6 CT-35MF, 6 CT-55MF и 6 CT-60DIN);

Полистирол вспененный различной конфигурации.

Вместе с тем, из Программы локализации исключены проекты по производству микроволновых печей (СП ООО "Neo Sun Light") и гранулированного микрокальцита на различных основах (СП ООО "Jomboy-Javohiri").

Предприятиям, вновь включенным в Программу локализации, установлены льготы, предусмотренные пунктом 3 Постановления Президента Республики Узбекистан "О Программе локализации производства готовой продукции, комплектующих изделий и материалов на основе промышленной кооперации на 2009 год" (№ ПП-1048 от 27 января 2009 года).

Как отмечается в постановлении Кабмина, данные льготы применяются по таможенным платежам – с момента принятия настоящего постановления, а по налогам – с 1 июля 2013 года.

УЗИНФОРМ