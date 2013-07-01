advertisement club_uz conditions culturallife elections_law_uz elections_uz_2009 investigation_market_tashkent law_uz main_news ministersuz new_tashkent_2200 religion rules uzbekistan vuz_uz wap 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 01 poll poll tashkent andizhanskaya buharskaya ferganskaya dzhizakskaya namanganskaya navoiyskaya kashkadaryinskaya samarkandskaya syrdaryinskaya surkhandaryinskaya tashkentskaya khorezmskaya karakalpakstan world tashkent andizhanskaya buharskaya ferganskaya dzhizakskaya namanganskaya navoiyskaya kashkadaryinskaya samarkandskaya syrdaryinskaya surkhandaryinskaya tashkentskaya khorezmskaya karakalpakstan world
   поиск
Печатная версия Печатная версия   WAP  |  PDA
rss  RSS вся лента  |  RSS VIP
10.08.2018 / 13:21 msk / 15:21 uzb
Регион   
Authorization
e-mail
пароль
регистрация   вход
 Главная  |   О портале  |   Политика  |   Экономика  |   Общество  |   Культура  |   Аналитика  |  
Как Вы оцениваете современное состояние развития взаимоотношений между Узбекистаном и США?
Голосование проводилось 17.05.2018 - 08.06.2018

29.3% (12)  - Положительно
 26.8% (11)  - Более положительно, чем отрицательно
 29.3% (12)  - Нейтрально
 2.4% (1)  - Более отрицательно, чем положительно
 4.9% (2)  - Отрицательно
 7.3% (3)  - Затрудняюсь с ответом
голосов 41     всего 100%

Архив голосований
Архив новостей
Печатная версия Печатная версия


Депутаты обсудили охрану объектов культурного наследия Кашкадарьинской области
01.07.2013 19:49

ТАШКЕНТ, 1 июля. /УЗИНФОРМ/. Исполнение в Кашкадарьинской области законов "Об охране объектов культурного наследия и их использовании" и "О вывозе и ввозе культурных ценностей" было рассмотрено в минувшую пятницу на заседании Комитета Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана по вопросам науки, образования, культуры и спорта.

Согласно озвученным на мероприятии данным, в Кашкадарьинской области находятся 1022 объекта материально-культурного наследия, из которых археологических объектов – 775, архитектурных объектов – 173, объектов скульптуры – 54, мест для паломничества – 20. Среди них 541 объект республиканского значения, 481 – местного значения.

Участники заседания отметили, что на многих археологических объектах не установлены знак охраны и зона охраны. Так, документированных зон охраны не имеют почти 75% объектов культурного наследия области. На установленных знаках охраны нет единого подхода. Имеются проблемы в вопросе включения в государственный кадастр объектов материально-культурного наследия. По данным Министерства культуры и спорта Республики Узбекистан в Кашкадарьинской области из 863 объектов материально-культурного наследия 222, то есть лишь 25,7%, имеют кадастровые документы.

Недопустимыми депутаты назвали случаи использования зон охраны археологических объектов физическими и юридическими лицами в различных целях, включая посевы, создание садов, строительство зданий, дорог, прокладку газовых и водных коммуникаций.

Актуальной проблемой для объектов материально-культурного наследия Кашкадарьинской области является засоление. Вследствие подтока подземных вод оно создает большую опасность для архитектурных объектов. Для решения этой проблемы необходимо восстановить систему арыков, проводить ирригационную работу, отметили участники.

Культурные ценности в Кашкадарьинской области в основном хранятся в музеях, архивах, информационно-библиотечных учреждениях. Информации по личным фондам не имеется. В областном краеведческом музее хранятся 30750 единиц, в Музее истории нематериальной культуры имени Амира Темура в городе Шахрисабзе 28800 экспонатов. В области функционирует 261 информационно-библиотечное учреждение, их книжный фонд составляет более 4,3 млн. экземпляров.

На заседании также подчеркивалось, что в настоящее время ведется работа по подготовке и принятию Программы исследований, ремонта и восстановления объектов культурного наследия в Кашкадарьинской области на 2013-2017 годы.

По итогам мероприятия принято соответствующее решение парламентского комитета.

УЗИНФОРМ

Назад | Наверх Печать статьи Печать статьи
Статьи
МИРОВОЙ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС, ПУТИ И МЕРЫ ПО ЕГО ПРЕОДОЛЕНИЮ В УСЛОВИЯХ УЗБЕКИСТАНА
Ислам КАРИМОВ
Инициатива Президента Узбекистана И.А.Каримова о создании Зоны, свободной от ядерного оружия в Центральной Азии, воплотилась в реальность
6 мая 2014 года в штаб-квартире...
Туркменистан на деле придерживается политики постоянного нейтралитета
С 10 июля 2013 года в Туркменистане вводится новый заграничный биометрический паспорт.
Озвучены планы Туркменистана в реализации перспективных газовых проектов
На сегодня суммарные запасы УВС Туркменистана оцениваются в объеме 71,2 млрд. тонн нефтяного эквивалента.
Все статьи
Остальные новости
В прессе пишут
Ускорение завершения правового оформления Государственной границы со странами Центральной Азии как важный приоритет внешней политики Узбекистана
Обзор прессы с 30 июля по 5 августа
04.08.2018
Об итогах консульской деятельности МИД в 1-м полугодии 2018 года
Обзор прессы с 23 по 29 июля
27.07.2018
Совместное заявление министров иностранных дел стран Центральной Азии
Обзор прессы с 16 по 22 июля
23.07.2018
Сообщение Министерства иностранных дел Республики Узбекистан
Обзор прессы с 25 июня по 1 июля
02.07.2018
Блоггеры обсуждают
Итоги Чемпионата Азии по художественной гимнастике
Blog Afisha		Основные таможенные правила Республики Узбекистан
qmmp
Международный конгресс по журналистскому образованию
BINAFSHA		Ящик пива за лучшее фото
Blog Afisha
Популярные статьи
ГЛАВНАЯ   |   О ПОРТАЛЕ   |   ПОЛИТИКА   |   ЭКОНОМИКА   |   ОБЩЕСТВО   |   КУЛЬТУРА   |   АНАЛИТИКА   |   ПЛАТНАЯ ВЕРСИЯ   |   В ИЗБРАННОЕ