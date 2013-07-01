Депутаты обсудили охрану объектов культурного наследия Кашкадарьинской области

ТАШКЕНТ, 1 июля. /УЗИНФОРМ/. Исполнение в Кашкадарьинской области законов "Об охране объектов культурного наследия и их использовании" и "О вывозе и ввозе культурных ценностей" было рассмотрено в минувшую пятницу на заседании Комитета Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана по вопросам науки, образования, культуры и спорта.

Согласно озвученным на мероприятии данным, в Кашкадарьинской области находятся 1022 объекта материально-культурного наследия, из которых археологических объектов – 775, архитектурных объектов – 173, объектов скульптуры – 54, мест для паломничества – 20. Среди них 541 объект республиканского значения, 481 – местного значения.

Участники заседания отметили, что на многих археологических объектах не установлены знак охраны и зона охраны. Так, документированных зон охраны не имеют почти 75% объектов культурного наследия области. На установленных знаках охраны нет единого подхода. Имеются проблемы в вопросе включения в государственный кадастр объектов материально-культурного наследия. По данным Министерства культуры и спорта Республики Узбекистан в Кашкадарьинской области из 863 объектов материально-культурного наследия 222, то есть лишь 25,7%, имеют кадастровые документы.

Недопустимыми депутаты назвали случаи использования зон охраны археологических объектов физическими и юридическими лицами в различных целях, включая посевы, создание садов, строительство зданий, дорог, прокладку газовых и водных коммуникаций.

Актуальной проблемой для объектов материально-культурного наследия Кашкадарьинской области является засоление. Вследствие подтока подземных вод оно создает большую опасность для архитектурных объектов. Для решения этой проблемы необходимо восстановить систему арыков, проводить ирригационную работу, отметили участники.

Культурные ценности в Кашкадарьинской области в основном хранятся в музеях, архивах, информационно-библиотечных учреждениях. Информации по личным фондам не имеется. В областном краеведческом музее хранятся 30750 единиц, в Музее истории нематериальной культуры имени Амира Темура в городе Шахрисабзе 28800 экспонатов. В области функционирует 261 информационно-библиотечное учреждение, их книжный фонд составляет более 4,3 млн. экземпляров.

На заседании также подчеркивалось, что в настоящее время ведется работа по подготовке и принятию Программы исследований, ремонта и восстановления объектов культурного наследия в Кашкадарьинской области на 2013-2017 годы.

По итогам мероприятия принято соответствующее решение парламентского комитета.

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