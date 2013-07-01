В парламенте обсудили вопросы привлечения иностранных инвестиций

ТАШКЕНТ, 1 июля. /УЗИНФОРМ/. "Круглый стол" о преференциях и гарантиях для иностранных инвесторов в Узбекистане был проведен 28 июня в Законодательной палате Олий Мажлиса. В дискуссии приняли участие депутаты, ответственные работники министерств и ведомств, известные предприниматели Республики, ученые-экономисты, представители СМИ.

Участники рассмотрели исполнение законов, направленных на стимулирование привлечения иностранных инвестиций, укрепление системы гарантий и преференций, предоставляемых иностранным инвесторам и предприятиям с привлечением иностранных инвестиций.

Как отмечалось, целый ряд льгот для иностранных инвесторов предусмотрен в СИЭЗ "Навои", СИЗ "Ангрен" и СИЗ "Джизак". Так, вновь образуемые предприятия с участием иностранных инвестиций в размере не менее $5 млн. вправе в течение 10 лет с даты государственной регистрации применять нормы и правила, действовавшие на дату регистрации.

В рамках инвестиционных проектов, превышающих $50 млн., если доля иностранных инвестиций составляет не менее 50%, то предусматривается строительство необходимых инженерных коммуникаций за пределами производственных площадей за счет бюджетных средств и других источников внутреннего финансирования.

За "круглым столом" обсуждались деятельность предприятий с участием иностранных инвестиций, созданный правовой режим, предоставляющий им льготы и преференции. Были озвучены предложения по активизации на местах деятельности органов государственной власти по образованию предприятий с участием иностранных инвестиций, проведению инвестиционных форумов.

Эти и другие рекомендации были отражены в итоговом документе мероприятия.

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