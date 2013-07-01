В Узбекистане разрабатывается закон об управлении государственным имуществом

ТАШКЕНТ, 1 июля. /УЗИНФОРМ/. Государственный комитет Республики Узбекистан по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции организовал в минувшую пятницу "круглый стол", посвященный обсуждению проекта Закона "Об управлении государственным имуществом". В нем приняли участие депутаты парламента, преподаватели вузов и научные сотрудники научных институтов, руководители и представители министерств и ведомств, а также эксперты из ФРГ – профессор Рольф Книпер, Матияс Нэм и Йоахим Шрам.

Как отмечали участники, управление государственной собственностью лежит в основе государственного регулирования экономики всех промышленно развитых стран. В этой связи, в Узбекистане продолжается разработка Закона "Об управлении государственным имуществом". На его основе будут приняты регулярные среднесрочные концептуальные документы по стратегическому и тактичному планированию управления по каждому объекту в государственной собственности.

Цель законопроекта – построение системы управления государственным имуществом с момента приобретения государством имущественных прав до момента их прекращения. Им предусматривается разграничение компетенции государственных органов, осуществляющих управление государственным имуществом, и повышение их ответственности за проведение политики государства в сфере управления государственным имуществом.

Документом будут установлены правовые основы корпоративного управления государственными пакетами акций (долями), четкого взаимодействия субъектов государственной собственности и их ответственности за обеспечение эффективной работы по обеспечению сохранности и эффективного использования государственного имущества.

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