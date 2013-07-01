Социальные проблемы молодежи стали поводом для… театра

БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 1 июля. /УЗИНФОРМ/. 25 активистов молодежных и общественных организаций Узбекистана приняли участие в прошедшем с 24 по 28 июня в Бухаре тренинге по использованию театральных навыков в продвижении проекта "Маршрут безопасности" и здорового образа жизни.

Организаторами тренинга выступили Центр молодежных инициатив "Келажак Овози", Фонд ООН в области народонаселения (UNFPA), молодежная сеть У’Peer и Германское общество по международному сотрудничеству. Для участия они отобрали 15 самых активных молодых людей со всей Республики и 10 из Бухары.

Итогом их занятий стали 4 театральные постановки, которые затронули проблемы наркозависимости, профилактики среди молодежи распространения инфекций передающихся половым путем, поддержки людей с ВИЧ, толерантного отношения к ним, усиления роли женщин в обществе. Спектакли раскрыли проблемы, с которыми может столкнуться любой человек. После каждого представления у зрителей была возможность пообщаться с героями в их образах и задать им вопросы.

Как пояснил Д.Исаев, стажер Y’Peer в UNFPA, этот способ обучения гораздо интереснее и продуктивнее, чем, к примеру, скучные лекции.

До начала самого представления ребята, прошедшие обучение, провели для гостей тренинг, который называется "Маршрут безопасности". Как пояснила Д.Азимова, тренер Германского общества по международному сотрудничеству, это побуждает участника самому искать правильный путь решения проблемы.

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