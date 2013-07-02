На приграничных территориях ведется активная разъяснительная работа

АНДИЖАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 2 июля. /УЗИНФОРМ/. 1 июля в махаллинском сходе Тош-ота Ходжаабадского района Андижанской области был проведен семинар на тему "Роль местного населения в предупреждении незаконного пересечения границы".

В семинаре приняли участие жители махалли и приглашенные специалисты из пограничной службы.

- Современный этап развития межгосударственных отношений характеризуется повышением уязвимости всех членов международного сообщества перед лицом трансграничной организованной преступности и международного терроризма. Одной из главных и приоритетных задач и направлений политики национальной безопасности нашего государства является укрепление своих государственных рубежей, - рассказывает капитан Д.Хайдаров. - Жители приграничных районов играют огромную роль в предупреждении незаконных пересечений границы. С их помощью пресекается до 100 правонарушений в год. Поэтому мы постоянно проводим разъяснительную работу. В этом нам помогают активисты махаллинских сходов.

Хотелось бы также отметить, что в махалле Тош-ота, расположенной в живописном уголке подножия горы Чилустун, проводится обширная работа по материальной и моральной поддержке молодых семей, проводятся специальные беседы с населением с целью предупреждению ранних и родственных браков, укреплению статуса женщин в семье и обществе и воспитанию молодого поколения.

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