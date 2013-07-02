Дети – будущее государства

САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 2 июля. /УЗИНФОРМ/. 30 июня в Самаркандской области завершилась "Неделя здорового ребенка", организованная по инициативе Министерства здравоохранения Узбекистана и ЮНИСЕФ в целях проведения первичного профилактического осмотра детей, а также своевременного лечения выявленных заболеваний. Также данная неделя организована для обеспечения организма детей в возрасте до 5 лет веществами, содержащими полезные микроэлементы.

В рамках недели медицинским учреждениям области были розданы соответствующие медпрепараты, предоставленные со стороны ЮНИСЕФ, проведены учебно-методические занятия для врачей медучреждений для повышения их знаний и профессиональных навыков.

В течение Недели здорового ребенка дети до 5 лет были обеспечены препаратами, обогащенными витаминами группы А, что помогает сформировать в их организме иммунитет против кори, диареи, острой респираторной инфекции и других заболеваний.

Родители и активисты сходов граждан были удовлетворены оказанным вниманием детскому здоровью со стороны правительства и общественных организаций.

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