В Самарканде обсужден законопроект о защите прав акционеров

САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 2 июля. /УЗИНФОРМ/. В Молодежном центре города Самарканда 1 июля состоялась беседа за "круглым столом", посвященная обсуждению проекта Закона Республики Узбекистан "О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Узбекистан "О защите прав акционерных обществ и акционеров".

В процессе встречи изучены мнения и отмечены предложения акционеров и руководителей акционерных обществ области.

Отмечено, что вносимые изменения и дополнения в указанный закон будут служить дальнейшему развитию и защите прав акционеров, а также деятельности акционерных обществ.

Подобные мероприятия проходят и в других городах области.

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