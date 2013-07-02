Американское посольство отметило День независимости под музыку военного оркестра

ТАШКЕНТ, 2 июля. /УЗИНФОРМ/. Вчера в посольстве США в Ташкенте состоялся прием по случаю Дня независимости, отмечаемого 4 июля. В мероприятии участвовали посол США в Узбекистане Джордж Крол и председатель Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Ильгизар Собиров.

Официальная часть торжества открылась прохождением почетного караула, внесших государственный флаг США и флаг морской пехоты.

Затем были сыграны гимны двух стран. Их исполнил духовой оркестр 101-й воздушно-десантной дивизии военно-воздушных сил США, дислоцированной в аэропорту Баграм на территории Афганистана.

В приветственной речи, которую глава диппредставительства США произнес на узбекском и английском языках, он подчеркнул значимость провозглашения Декларации независимости американских колоний, стремление своей страны к свободе и демократии, а также поддержку США демократических реформ в разных странах. Также господин Крол говорил о дружеских отношениях, связывающих народы США и Узбекистана.

В неофициальной части гости – представители общественности, деятели культуры, науки Узбекистана, представители дипломатических миссий, аккредитованных в Узбекистане, – могли вкусить блюда американской кухни под калифорнийское вино. А развлекали публику оркестранты военными маршами и бессмертными мелодиями Глена Миллера.

Декларация независимости американских колоний от Англии была провозглашена 4 июля 1776 года. Этот день является национальным праздником США.

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