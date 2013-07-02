Ислам Каримов поздравил Президента Монголии с переизбранием

ТАШКЕНТ, 2 июля. /УЗИНФОРМ/. Президент Узбекистана Ислам Каримов направил телеграмму на имя Президента Монголии Цахиагийна Элбэгдоржа, в которой поздравил его с переизбранием на пост главы государства. Об этом сообщает пресс-служба узбекского лидера.

Напомним, на состоявшихся 26 июня в Монголии президентских выборах победу одержал действующий глава государства Цахиагийн Элбэгдорж, занимающий этот пост с мая 2009 года.

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