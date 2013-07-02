Президент Узбекистана поздравил нового премьера Австралии

Президент Узбекистана поздравил нового премьера Австралии02.07.2013 14:35
ТАШКЕНТ, 2 июля. /УЗИНФОРМ/. Президент Узбекистана Ислам Каримов направил телеграмму на имя Кевина Радда, в которой поздравил его с утверждением на пост премьер-министра Австралии. Об этом сообщает пресс-служба узбекского лидера.
Напомним, Кевин Радд был назначен премьер-министром Австралии, после того как в отставку ушла Джулия Гиллард, возглавлявшая правительство с 2010 года. До настоящего времени К.Радд занимал должность министра иностранных дел.
УЗИНФОРМ