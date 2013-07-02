Узбекистан посетила делегация внешнеполитического ведомства Австралии

Узбекистан посетила делегация внешнеполитического ведомства Австралии02.07.2013 15:36
ТАШКЕНТ, 2 июля. /УЗИНФОРМ/. Узбекистан с рабочим визитом посетила делегация Министерства иностранных дел и торговли Австралии во главе с Послом Уильямом Фишером. 1 июля делегация была принята в Министерстве иностранных дел Республики.
На встрече состоялся обмен мнениями по вопросам дальнейшего расширения узбекско-австралийского сотрудничества по различным направлениям, представляющим взаимный интерес.
Стороны также обсудили актуальные аспекты международной и региональной повестки.
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