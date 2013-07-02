В Узбекистане определили лучшую медицинскую сестру года

ТАШКЕНТ, 2 июля. /УЗИНФОРМ/. В Узбекистане подведены итоги республиканского смотра-конкурса "Медсестра-2013" - ежегодного проекта, проводимого Министерством здравоохранения Республики Узбекистан совместно с профсоюзом работников здравоохранения и ОДМ "Камолот". Финальный этап состязания прошел в минувшую субботу во Дворце "Туркистон" города Ташкента с участием представителей государственных и общественных организаций, ученых, врачей, медсестер и журналистов.

С приветственными словами к собравшимся обратились министр здравоохранения Узбекистана А.Алимов, заместитель хокима города Ташкента, председатель городского Комитета женщин Ф.Абдурахимова и другие. Они отметили проводимую в Республике широкомасштабную работу по охране здоровья населения, воспитанию гармонично развитого поколения, утверждению здорового образа жизни.

Цель конкурса "Медсестра-2013" – дальнейшее повышение знаний и опыта средних медицинских работников, популяризация достижений и передового опыта в медсестринском деле, содействие раскрытию талантов и способностей активных и инициативных медсестер.

По данным пресс-служба Минздрава, в финале конкурса состязались 14 медсестер, победивших в региональных раундах. В Республиканском научном центре экстренной медицинской помощи они продемонстрировали свои знания и навыки по практическим заданиям конкурса. На втором этапе оценивались их участие в процессе реформ, осуществляемых в медицинской системе, а также теоретические знания и навыки, проводимая в своем коллективе духовно-просветительская работа.

Победительницей конкурса стала медсестра хирургического отделения 5-й клинической больницы города Ташкента Дилноза Абдиева. На церемонии ей были вручены ключи от автомобиля "Матиз".

Второе место заняла медсестра педиатрического отделения Ферганского областного филиала Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи Мавлудахон Хасанова, третье – медсестра отделения ревматологии Самаркандского областного многопрофильного медицинского центра Сарвиноз Турсунова.

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