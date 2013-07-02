В ферганском "Уздавэнергоназорат" прошел день открытых дверей

ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 2 июля. /УЗИНФОРМ/. 2 июля в ферганском отделении инспекции "Уздавэнергоназорат" прошел День открытых дверей. Такие мероприятия проводятся в первый вторник каждого месяца.

- Промышленные компании практически всегда потребляют больше электричества, чем необходимо, так как используют очень мощное оборудование, питающееся от сети электрического тока, - рассказывает инспектор Ферганского отделения "Уздавэнергоназорат" инспектор Л. Акбархужаев. - Промышленное оборудование не всегда рационально в расходах, так как не позволяет выполнять энергосбережение на предприятии в виду работы оборудования в различных производственных режимах, в том числе и в таких, когда электричество практически затрачивается бесполезно.

Наряду с этим активно развивается служба "Телефон доверия". Создание этой услуги позволило инспекции иметь более четкую картину снабжения электроэнергией в регионе.

Инспекция согласно плану, утвержденному республиканским советом, проводит проверки, направленные на выявление правонарушений в области использования электроэнергии среди юридических лиц. Это приносит свои результаты. К примеру, в ферганской частной фирме "Хушруй Гулноз" было обнаружено, что оборудование с мощностью 112,2 кВт работало незаконно. Был выписан штраф в размере 1171,1 тысяч сумов.

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