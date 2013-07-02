В Шахрихане обсудили меры борьбы с торговлей людьми

АНДИЖАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 2 июля. /УЗИНФОРМ/. 1 июля в махаллинском сходе граждан "Туркестон" Шахриханского района Андижанской области прошло собрание почетных жителей махалли, на котором сотрудники районного отдела духовности и пропаганды, РОВД и ОДМ "Камолот" рассказали о том, что необходимо знать для того, чтобы не стать очередной жертвой торговли людьми.

Весьма интересно прошла беседа с теми, кто стал жертвой таких преступлений. Они рассказали о тех согражданах, кто их предал и продал в рабство, о трудностях, которые пережили в эти дни.

- Попав в рабство, мы даже и не подозревали об этом, - рассказал потерпевший Дильшодбек. - Нам казалось это обычным делом - один хозяин поменялся на другого. Однако, когда спустя 2 месяца мы начали просить зарплату, нам сказали, что нас купили и заставили дальше работать. После того, как мы достроили дачу и сдали ее "под ключ" хозяину, он нас отпустил, вернул паспорта. Без денег, без знакомых и поддержки мы искали возможности уехать на Родину, опасаясь, что органы милиции или ФМС могут в любой момент найти и оштрафовать нас за отсутствие регистрации. Чудом мы добрались до Узбекистана, где уже и обратились в правоохранительные органы.

На собрании были даны конкретные и вразумительные ответы, как необходимо вести себя в таких случаях.

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