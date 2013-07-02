Ради безопасности граждан

ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 2 июля. /УЗИНФОРМ/. 29 июня в махаллинском сходе граждан "Телиминг" города Коканда состоялся семинар на тему "Борьба против торговли людьми – актуальная задача".

Мероприятие было организовано по инициативе городского хокимията. Его цель заключалась в разъяснении сути национального законодательства по борьбе с торговлей людьми.

В нем приняли участие представители палаты адвокатов, молодежных движений, активисты и предприниматели махаллинского схода граждан, сотрудники правоохранительных органов и другие.

Докладчики предоставили участникам информацию о нормативно-правовых документах Республики Узбекистан по борьбе с трафиком людей, разъяснив пути защиты прав человека. Также была подчеркнута необходимость призыва молодежи к бдительности, так как в настоящее время большое число молодых людей выезжают за рубеж на заработки и попадают в руки торговцев людьми.

В продолжение встречи его участники интересовались вопросами выезда за границу с ребенком, а также проблемами оформления необходимых документов при выезде за границу.

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