На пути демократизации

ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 2 июля. /УЗИНФОРМ/. 29 июня в Куштепинском районе Ферганской области состоялось мероприятие на тему "Роль молодежи в углублении демократических реформ и дальнейшем развитии процесса модернизации", организованное по инициативе ОДМ "Камолот", при поддержке районных Кенгашей политических партий.

Цель мероприятия – разъяснение проводимых в стране демократических реформ, выявление задач молодежных движений в их реализации.

В нем приняли участие представители "молодежных крыльев" партий, фонда "Махалля", ОДМ "Камолот", народного образования, молодые семьи и другие.

Докладчики ознакомили присутствующих с Концепцией дальнейшего углубления демократических реформ и развития гражданского общества в стране, перечислив задачи партийных организаций, их молодежных крыльев в осуществлении механизма процессов модернизации.

Также была отмечена необходимость воспитания молодежи в патриотическом духе, сохранения национальных ценностей. Вместе с этим, участники мероприятия затронули тему оказания помощи молодежными крыльями партий в их профессиональных начинаниях.

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