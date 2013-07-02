На пути демократизации

На пути демократизации02.07.2013 10:10
ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 2 июля. /УЗИНФОРМ/. 29 июня в Куштепинском районе Ферганской области состоялось мероприятие на тему "Роль молодежи в углублении демократических реформ и дальнейшем развитии процесса модернизации", организованное по инициативе ОДМ "Камолот", при поддержке районных Кенгашей политических партий.
Цель мероприятия – разъяснение проводимых в стране демократических реформ, выявление задач молодежных движений в их реализации.
В нем приняли участие представители "молодежных крыльев" партий, фонда "Махалля", ОДМ "Камолот", народного образования, молодые семьи и другие.
Докладчики ознакомили присутствующих с Концепцией дальнейшего углубления демократических реформ и развития гражданского общества в стране, перечислив задачи партийных организаций, их молодежных крыльев в осуществлении механизма процессов модернизации.
Также была отмечена необходимость воспитания молодежи в патриотическом духе, сохранения национальных ценностей. Вместе с этим, участники мероприятия затронули тему оказания помощи молодежными крыльями партий в их профессиональных начинаниях.
УЗИНФОРМ