Обсуждены достижения независимости

ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 2 июля. /УЗИНФОРМ/. 2 июля в экономическом колледже Учкуприкского района Ферганской области состоялось мероприятие на тему "Уважение к независимости начинается с любви к истории".

Мероприятие было организовано районным отделением общественного фонда "Махалля" и было нацелено на разъяснение сути и значения проводимых реформ в стране, обсуждение достижений Узбекистана с момента обретения независимости.

В нем приняли участие воспитанники центра "Баркамол авлод" района, представители фонда "Махалля", ОДМ "Камолот", "молодежных крыльев" партий и другие.

Докладчики разъяснили присутствующим цель данного мероприятия и рассказали о достижениях Республики Узбекистан в годы независимости во всех сферах. Также они особо акцентировали внимание на том, что каждый должен исполнять свой долг честно и качественно, независимо от того в какой сфере он трудится или учится.

Кроме этого, были разъяснены суть и значения проводимых демократических реформ в Узбекистане, приведены примеры из истории, подчеркивающие необходимость соблюдения духовно-нравственных принципов.

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