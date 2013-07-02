"Национальные ценности во взглядах молодежи"

ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 2 июля. /УЗИНФОРМ/. На эту тему в сельском сходе граждан "Косари" Бувайдинского района Ферганской области 2 июля состоялось мероприятие, организованное районным хокимиятом при поддержке ОДМ "Камолот".

Цель мероприятия заключалась в пропаганде духовно-нравственных принципов среди молодежи и воспитании в ней патриотического духа.

В нем участвовали представители молодого поколения махалли, фонда "Махалля", районного Комитета женщин, активисты политических партий, сотрудники центра духовности и просветительства.

В процессе мероприятия разговор шел о современных традициях проведения свадебных торжеств, приведены сравнительные примеры по организации брачных мероприятий в 90-х годах и раньше. Рассмотрены народные обычаи, традиции и ценности, призванные сохранять своеобразие, менталитет и самоуважение народа.

Выступившие отметили необходимость сохранения национальных ценностей и проведения агитационных работ по разъяснению важности знания национальной истории, обычаев и т.д. Докладчики также рассказали о произведениях Президента Республики Узбекистан Ислама Каримова, где говорится о важной роли духовно-нравственного воспитания молодежи и о повышении правовой культуры населения.

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