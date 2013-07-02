



В Навои прошел смотр-конкурс "Самая образцовая семья"



НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 2 июля. /УЗИНФОРМ/. 1 июля в Навои прошел городской этап смотра-конкурса "Самая образцовая семья". В конкурсе, инициированном городским благотворительным фондом "Махалаля", центром "Оила", Комитетом женщин, отделом духовного просветительства и общественным движением молодежи "Камолот", приняли участие семьи из махаллей "Хает", "Матонат", "Меъмор", "Гулзор" и "Бунедкор". По результатам конкурса, решением жюри "Самой образцовой семьей" названа семья Фозиловых махалли "Меъмор". Она же будет защищать честь города на областном этапе смотра. Все участники смотра награждены дипломами и памятными подарками организаторов мероприятия. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи