Узбекистан вышел в четвертьфинала молодежного ЧМ-2013

НОВОСТИ В МИРЕ, 2 июля. /УЗИНФОРМ/. 2 июля в турецком городе Газиантеп состоялся матч 1/8 финала чемпионата мира - 2013 между молодежными сборными Греции и Узбекистана. Встреча завершилась победой подопечных Ахмаджона Мусаева со счетом 1:3, что обеспечило им выход в четвертьфинала турнира.

Счет в матче был открыт на 26-й минуте игроками сборной Узбекистана. Капитан команды Владимир Козак осуществил успешную передачу ведущему полузащитнику Аббосбеку Махсталиеву, который забил свой второй гол на этом чемпионате. Однако уже на 33-й минуте грекам удалось сравнять счет, благодаря заработанному пенальти – 1:1. Несмотря на множество острых моментов у ворот обоих соперников, паритет сохранялся до конца первого тайма.

После перерыва наблюдалось заметное оживление в обеих командах, однако результативнее оказалась игра узбекских футболистов. На 62-й минуте игрок сборной Греции Димитриос Курпелис был наказан за грубый фол в своей штрафной площадке. Игорь Сергеев успешно реализовал одиннадцатиметровый удар, выведя свою команду вперед. Точку в сегодняшней встрече поставил Сардор Рахманов, который на 83-й минуте успешно осуществил еще один пенальти в пользу своей сборной – 1:3.

Таким образом, молодежная сборная Узбекистана выходит в 1/4 финала ЧМ-2013. Ее соперником станет победитель матча Франция–Турция, который пройдет сегодня на том же стадионе "Камиль Оджак" в Газиантепе.

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